У серпні з Харкова на південь ходитимуть два додаткові потяги

Із 5 серпня з Харкова на південь України можна буде дістатися ще двома потягами: Харків — Одеса і Харків — Запоріжжя.

Як повідомили в «Укрзалізниці», з 5 серпня в південному напрямку призначено два додаткові потяги.

Зокрема, призначено поїзд № 242/241 Одеса — Харків, який відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. У маршруті потяга є зупинки по Харківській області: Лозова о 12:36, Краснопавлівка о 13:05, і Лихачове о 13:33. До Харкова потяг доїжджатиме о 14:59.

Зворотно з Харкова він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня. Відправлятиметься о 17:36. По Харківській області він зупинятиметься на станціях Лихачове о 18:57, Краснопавлівка о 19:22 та Лозова о 19:51.

Також додатковий швидкісний потяг їздитиме до Запоріжжя. Потяг № 209 Харків — Запоріжжя вирушатиме з Харкова 11, 23 та 31 серпня о 01:40. По Харківській області потяг зупинятиметься на станції Лозова о 03:34, час зупинки — 2 хвилини. До Запоріжжя поїзд доїжджатиме за 4 години 39 хвилин.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Тамара Кіч

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