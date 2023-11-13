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У вівторок трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

У вівторок трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв у пров. Рибасівському, на вулицях Греківській та Університетській, на ділянці від вул. Гольдбергівської до пл. Павлівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 листопада.

Як розказали в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомляє міськрада.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».

Агентство Телевидения Новости

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