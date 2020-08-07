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Украинцев предупредили о выезде из Румынии до 12 августа из-за COVID-19

Украинцев предупредили о выезде из Румынии до 12 августа из-за COVID-19

Посольство Украины в Румынии предупредило украинцев, что срок пребывания иностранцев в Румынии истекает 12 августа. Согласно распоряжению правительства, право на пребывание в стране, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые граждане Украины. Обращаем ваше внимание, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, и когда не будут применяться санкции или ограничительные меры, - до 12 августа 2020 года", - сообщили в посольстве.

Напомним, с 27 июля Румыния входит в список стран красной зоны. Это страны со значительным числом случаев коронавируса. В связи с этим украинцы, после возвращения из Румынии, обязаны находиться 14 дней в изоляции по задекларированному адресу, или в обсервации в специальных заведениях.

Напомним, ранее правительство Румынии приняло решение продлить въезд на территорию страны иностранцам до 15 августа, в том числе для украинцев.

Кроме того, в Румынии Комитет по чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном опубликовал новый свод мер для усиления карантина.

 

Агентство Телевидения Новости

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