Украинцы онлайн могут узнать, попадало ли авто в дтп

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что узнать информацию о том, попадало ли авто в ДТП, можно узнать онлайн.

Об этом глава Правительства написал в Facebook.

"Нужно узнать, попадало ли авто в аварии или получить информацию о праве собственности? А может выяснить наложенные на машину штрафы? Ранее такие данные можно было получить только в сервисных центрах МВД. А информацию о штрафах - вообще только по почте через несколько дней после правонарушения", - отметил Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году заработал электронный кабинет водителя и теперь всю историю авто можно узнать онлайн.

"Больше нет необходимости стоять в очереди в банках или заполнять от руки платежки, чтобы заплатить штраф. Это можно сделать в "Кабинете водителя", - подчеркивает Владимир Гройсман.

Зарегистрироваться в электронном кабинете можно с помощью электронной подписи, BankID, MobileID.

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua или на сайте правительственного портала.

Источник: bykvu.com

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