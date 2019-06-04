Украинский лоукостер «SkyUp» начал летать из Одессы в Харьков

«SkyUp» продолжает открывать внутренние «бюджетные» маршруты.

В аэропорту Одессы встречали первый рейс Харьков – Одесса, который выполнил украинский бюджетный авиаперевозчик «SkyUp Airlines». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Первых пассажиров нового авиарейса встречали в аэропорту праздничный торт и сладости.

Сообщается, что из Харькова в Одессу первым рейсом прибыло 153 пассажира, в обратном направлении полетело 109 человек.

Рейсы авиакомпании «SkyUp» будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. В полете самолет будет всего один час. Стоимость билета на рейсы между Харьковом и Одессой составляет от 512 гривен в одну сторону.

Источник: uc.od.ua

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