Україна отримала від Литви доступ до бази даних «євробляхерів»

Литовська Республіка надала Україні доступ на рік до європейської бази даних, яку будуть використовувати, зокрема, для перевірки, чи ввозять автомобілі на європейських номерах, так звані євробляхи, в Україну законно.

Про це розповів голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

«Сьогодні нам подарували пакет, завдяки якому можна заходити до європейських баз даних... Ви знаєте, у нас сьогодні дуже багато євроблях на території країни. Як правило, вони чи литовські чи польські», - зазначив голова ДПСУ.

Так, за словами Цигикала, на сьогодні Україна співпрацює з Литвою у питанні, що стосується автомобілів, які були вивезені з Литви і вважаються там такими, що не існують або знищені, і з’являються в Україні на литовських номерах.

«Тому ми зараз отримуємо від них інформацію, будемо робити невеликі перевірки, дивитись, законно використовуються ці транспортні засоби при перетині кордону, чи ні... Це зменшить кількість незаконно ввезених в Україну автомобілів. Є євробляхи, які заїжджають на відповідних номерах на законних підставах, а є автомобілі, які були викрадені, але не знаходяться у загальній базі даних у нас, тобто ми не бачимо, викрадені вони чи ні. А Литва нам зараз надає базу, яка дасть можливість виявляти ці викрадені автомобілі, ввезені до нас незаконно», - сказав він.

З польськими колегами також ведеться співпраця у цьому напрямку, зазначив Цигикал.

«Ті автомобілі, які вже внесені у базу даних Інтерполу - там також є викрадені, і вони її поповнюють періодично - ми з ними виявляємо. У нас виявлено 500 автомобілів. Враховуючи те, що у нас 157 пунктів пропуску з заведенням до бази Інтерполу. Коли заїжджають перебиті номери, заміна кузова, це все виявляється. Поляки нам надають таку інформацію, ми періодично нею обмінюємось», - зазначив голова ДПСУ.

За словами Цигикала, після того як автівки виявляються, їх передають до Національної поліції.

Источник: newsua.one

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