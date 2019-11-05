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Україна відновлює судноплавство Прип’яттю

Україна відновлює судноплавство Прип’яттю

Білорусь уклала інвестиційний договір на будівництво річкового порту поблизу кордону з Україною в рамках відновлення водного шляху з Чорного у Балтійське море. У реалізації проекту візьмуть участь Польща, Білорусь і Україна, яка проведе днопоглиблення на річці Дніпро та Прип’ять і відновить судноплавство по Прип’яті.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine News.

Як пояснив екс-заступник міністра інфраструктури, а нині радник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, перша черга будівництва порту в Нижніх Жарах Гомельської області, почнеться одночасно з днопоглибленням Дніпра українською стороною.

Перша черга будівництва порту в Нижніх Жарах почнеться одночасно з нашим днопоглибленням Дніпра до 2,65 м, вартість робіт становить 80 млн грн. Плюс ще прийняття закону про внутрішній водний транспорт і повернення наших інвестицій в днопоглиблення за рахунок перевалки в порту Херсон,— зазначив Довгань.

За попередніми розрахунками результатом реалізації проекту стане збільшення транзитного потоку України на 6–7 млн ​​тонн вантажів (добрива, ліс і нафтопродукти) протягом 3 років.

Маршрут, який з’єднує Балтійське і Чорне море називається Е-40. Сьогодні цей шлях є судноплавним лише частково. Відродження маршруту пожвавить торгівлю між Польщею, Білоруссю та Україною, адже одна баржа на 900 тонн замінює 18 вагонів або 45 вантажівок на 20 тонн.

Проект Е-40 передбачає створення річкового шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип’ять і Дніпро. Його протяжність складе більше 2 тис. км. По відновленому шляху Е-40 планується перевозити від 12 млн тонн вантажу на рік. Україна планує постачати свою продукцію по річці в Білорусь, а потім до Євросоюзу. Білорусь збирається перевозити по Дніпру нафтопродукти, ліс, будматеріали, продукцію чорної металургії та калійні добрива, в річкові порти України, а потім кораблями «ріка-море» доставляти їх в держави Чорноморського басейну.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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