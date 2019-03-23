Україна завершила будівництво дунайської переправи

Україна завершила будівництва своєї частини дунайської паромної переправи.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку Ukraine Now.

Після того, як пункт паромної переправи “Орлівка-Ісакча” буде здано в експлуатацію це буде найсучасніший пункт пропуску в країні, який відкриє найкоротший шлях для вантажоперевізників з Одеси до причорноморських регіонів Болгарії, Румунії та Туреччини.

Зі свого боку румунська сторона запевнила, що введе в експлуатацію свою частину переправи у другому кварталі 2019-го року. Разом з реконструкцією траси Одеса-Рені, переправа відкриває транспортний коридор Україна-Південна Європа.

На даний момент Україна та Румунія мають 187 кілометрів кордону по Дунаю, але не мають жодного мосту або поромної переправи, тож на даний момент до Румунії можна дістатися тільки через Молдову.

Для цього було вирішено побудувати поромну переправу, яка з’єднає дві держави.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»