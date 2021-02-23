«Укравтодор» начал реформу системы проверки качества дорог.

Об этом рассказал председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Александр Кубраков на Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура».

«Начата реформа системы проверки качества дорог. Каждый третий километр нашего строительства получил независимый технадзор. Могу точно сказать, что в большинстве случаев этот опыт был положительный. Технадзор работает круглосуточно, 7 дней в неделю, в том количестве людей, которое необходимо для исследования проб металла и бетона. Я вижу эти еженедельные отчеты, я понимаю, что раньше такую ​​работу не проводили», - рассказал он.

Кроме того, как сообщается на сайте ХОГА, по слова главы агентства, в этом году «Укравтодор» планирует обновить 4500 километров дорог.

«В 2021 году мы планируем обновить 4500 километров дорог. Если говорить о результатах, которые получим по итогам двух лет, то это будет уже 37% основной сети дорог в нормальном состоянии. Общая наша цель - это восстановление 24000 км основной сети дорог, и постепенно мы обновим территориальные дороги. Если мы говорим о приоритетах, то мы движемся по маршрутному принципу. Мы выбираем какую-то пропорцию между областями. Если есть трасса М03, мы хотим сделать ее во всех областях. В этом году мы завершили в Полтаву трассу, продолжим двигаться в город Харьков. Далее за городом Харьков у нас все сделано, осталось пару участков в Донецкой области. То есть маршрутный принцип - это самое главное для нас. Но приоритеты следующие: международные, территориальные и региональные дороги. Если говорить о ключевых объектах, то это завершение трассы М31. В прошлом году мы достроили последний участок в Днепропетровской области. Это 29 км. Несмотря на зимнюю погоду, там уже почти завершен мостовой переход через канал «Днепр-Донбасс», - рассказал Кубраков.

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