Укрзалізниця дозволила провозити велосипеди у швидкісних поїздах

Велосипеди в поїздах Інтерсіті можна провозити в розібраному вигляді.

Укрзалізниця дозволила перевозити велосипеди не тільки в нічних поїздах, а й в Інтерсіті та Інтерсіті+.

«Наша внутрішня бюрократія вимагає такого рішення підтверджувати документально – телеграма відповідним підрозділам відправлена», – повідомив глава компанії Євген Кравцов.

Він пояснив, що Укрзалізниця є заручником ситуації, коли швидкісні потяги спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів.

«Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і в нічних поїздах », – додав глава Укрзалізниці.

Источник: http://uprom.info/

Автор: Волошин Павло, роловний редактор Національного промислового порталу

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