Укрзалізниця готова відновити повноцінне пасажирське сполучення в серпні
“Укрзалізниця”, в разі поліпшення епідеміологічної ситуації, планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
Відзначається, що на даному етапі “Укрзалізниця” відновила курсування третини пасажирських приміських поїздів і поїздів далекого прямування.
“Зараз в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань коронавірусом піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами”, – повідомив в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.
За словами в.о. голови правління УЗ, зараз на станцію “Львів” курсує 17 поїздів далекого прямування і 10 приміських.
“Зараз у Львові діють обмеження за кількістю розміщення пасажирів у вагонах. Це 2 пасажири в купе і СВ, в плацкартних вагонах — в шаховому порядку. Але навіть з цими обмеженнями заповненість поїздів становить близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів”, – додав Юрик.
Крім того, залізничники розглянуть доцільність установки на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров