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Укрзалізниця готова відновити повноцінне пасажирське сполучення в серпні

Укрзалізниця готова відновити повноцінне пасажирське сполучення в серпні

“Укрзалізниця”, в разі поліпшення епідеміологічної ситуації, планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Відзначається, що на даному етапі “Укрзалізниця” відновила курсування третини пасажирських приміських поїздів і поїздів далекого прямування.

“Зараз в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань коронавірусом піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами”, – повідомив в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.

За словами в.о. голови правління УЗ, зараз на станцію “Львів” курсує 17 поїздів далекого прямування і 10 приміських.

“Зараз у Львові діють обмеження за кількістю розміщення пасажирів у вагонах. Це 2 пасажири в купе і СВ, в плацкартних вагонах — в шаховому порядку. Але навіть з цими обмеженнями заповненість поїздів становить близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів”, – додав Юрик.

Крім того, залізничники розглянуть доцільність установки на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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