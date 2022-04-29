Сегодня 06:42
Просмотров: 68
Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на сьогодні
Акціонерне товариство “Укрзалізниця” оприлюднило розклад додаткових евакуаційних рейсів на п'ятницю, 29 квітня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрзалізниця.
Ідеться про такі напрямки:
11:30 - №219/220 Запоріжжя-1 - Львів
14:30 - №220/219 Львів - Запоріжжя-1
16:30 - №234/233 Покровськ - Чоп
23:30 - №234/233 Чоп - Дніпро
06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
Час відправлення може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями.
Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця евакуювала за кордон понад пів мільйона людей з початку повномасштабного вторгнення росії.
Источник: ukrinform.ua