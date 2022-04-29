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Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на сьогодні

Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на сьогодні

Акціонерне товариство “Укрзалізниця” оприлюднило розклад додаткових евакуаційних рейсів на п'ятницю, 29 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Ідеться про такі напрямки:

11:30 - №219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - №220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - №234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - №234/233 Чоп - Дніпро

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

Час відправлення може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця евакуювала за кордон понад пів мільйона людей з початку повномасштабного вторгнення росії.

Источник: ukrinform.ua

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