Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на сьогодні

Акціонерне товариство “Укрзалізниця” оприлюднило розклад додаткових евакуаційних рейсів на п'ятницю, 29 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Ідеться про такі напрямки:

11:30 - №219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - №220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - №234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - №234/233 Чоп - Дніпро

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

Час відправлення може змінюватись, тому варто стежити за оновленнями.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця евакуювала за кордон понад пів мільйона людей з початку повномасштабного вторгнення росії.

Источник: ukrinform.ua

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