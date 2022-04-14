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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні

АТ "Укрзалізниця" призначило на четвер, 14 квітня, низку евакуаційних поїздів зі сходу України.

Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає Укрінформ.

Відтак сьогодні компанія здійснюватиме наступні рейси:

Покровськ

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Львів

23:50 - 274/273 Львів-Полтава Пд.

Одеса

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Слов'янськ

17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів

Харків

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

Інші

04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.

Також відновлює свій рух регіональний поїзд "Слобожанський експрес", що курсує між Ворожбою та Харковом.

Источник: ukrinform.ua

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