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Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Харківщині

Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Харківщині

Через обстріли на Харківщині затримуються кілька поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«З безпекових міркувань затримуємось на Харківщині та Дніпропетровщині»- йдеться у повідомленні.

Поїзд №6512 Лозова – Харків прямує з Лозової +01:04.

Також із затримками на кінцеві прибуває №6414 Лозова – Харків, а поїзд №6506 Златопіль – Харків з Покотилівки плюсує +25 хвилин.

За даними залізничників, інші поїзді в регіоні майже наздогнали свої графіки.

Агентство Телевидения Новости

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