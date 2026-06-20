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Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Харківщині
Через обстріли на Харківщині затримуються кілька поїздів.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
«З безпекових міркувань затримуємось на Харківщині та Дніпропетровщині»- йдеться у повідомленні.
Поїзд №6512 Лозова – Харків прямує з Лозової +01:04.
Також із затримками на кінцеві прибуває №6414 Лозова – Харків, а поїзд №6506 Златопіль – Харків з Покотилівки плюсує +25 хвилин.
За даними залізничників, інші поїзді в регіоні майже наздогнали свої графіки.