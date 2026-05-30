Сегодня 11:39
Укрзалізниця повідомила про затримку низки приміських поїздів Харківщини

З безпекових міркувань затримуються декілька приміських поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Поїзд №6688 Берестин – Харків-Пасажирський прямує з початкової із затримкою 38 хвилин.

Затримується з технічних причин.

З безпекових міркувань із затримками прямують:

Поїзд №6174 Харків-Левада – Рогозянка по +45 хвилин від графіка зі станції ОсноваПоїзд №6687 Харків-Пасажирський —Берестин зі станції Карачівка +55 хвилин до графікаПоїзд №6678 Берестин – Харків-Пасажирський +1 година понад графік.

«Прямуємо за маршрутами та по можливості скорочуватимемо хвилини відставання», – наголошують залізничники.

