Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів із Харківщини
Зокрема, оновлено такі маршрути:
✔️Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром;
✔️Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини;
✔️№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
✔️№ 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;
✔️№ 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;
✔️№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;
✔️№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;
✔️№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;
✔️№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53.
Джерело: https://t.me/vekha/52017