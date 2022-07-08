Укрзалізниця призначає новий потяг «Харків – Одеса»

Новий поїзд №288/287 сполученням Харків – Одеса дозволить поєднати прямим залізничним сполученням міста від сходу до півдня країни, повідомили в Укрзалізниці.

Потяг курсуватиме з Харкова через день по непарних числах з 29 липня. Відправлення о 7:58, прибуття до Одеси о 10:39. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд курсуватиме по парних числах з 30 липня. Відправлення о 15:42, прибуття до Харкова о 17:40.

Поїзд №288/287 проходитиме через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста, даючи зручне залізничне сполучення кільком регіонам.

Квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-боті Укрзалізниці та в касах вже сьогодні.

Агентство Телевидения Новости