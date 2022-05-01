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«Укрзалізниця» призначила чотири евакуаційні потяги на 1 травня

«Укрзалізниця» призначила чотири евакуаційні потяги на 1 травня

«Укрзалізниця» призначила чотири евакуаційні потяги на 1 травня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додаткові евакуаційні потяги призначено за такими напрямками:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Час відправлення може змінюватись. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках «Укрзалізниці», а також за оголошеннями на вокзалі.

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного вторгнення росії Укрзалізниця евакуювала за кордон понад пів мільйона людей.

Источник: ukrinform.ua

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