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«Укрзалізниця» призначила чотири евакуаційні потяги на 1 травня
«Укрзалізниця» призначила чотири евакуаційні потяги на 1 травня.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Додаткові евакуаційні потяги призначено за такими напрямками:
11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
Час відправлення може змінюватись. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках «Укрзалізниці», а також за оголошеннями на вокзалі.
Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабного вторгнення росії Укрзалізниця евакуювала за кордон понад пів мільйона людей.
Источник: ukrinform.ua