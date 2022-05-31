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Укрзалізниця призначила на сьогодні один евакуаційний потяг
АТ “Укрзалізниця” призначило на 31 травня один евакуаційний поїзд - з Покровська до Львова, через Дніпро.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт перевізника.
Додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить у рейс о 16:30.
В Укрзалізниці попереджають, що час відправлення може змінитися.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів передав АТ "Укрзалізниця" 10 тис. тонн дизельного пального для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту.
Источник: ukrinform.ua