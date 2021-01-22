«Укрзалізниця» створює проєкт швидкісного сполучення поїздів зі швидкістю до 350 км/год

«Укрзалізниця» має намір запустити пасажирське сполучення між Києвом, Львовом, Харковом і Одесою на поїздах, які розвивають швидкість до 300-350 км/год.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на PromPolitinform.

За словами голови компанії Володимира Жмака наразі існує великий амбітний проєкт швидкісного сполучення Київ-Львів, Київ-Харків і Київ-Одеса, який обговорюється і вже є зацікавлені учасники. На даний момент “Укрзалізниці” шукають інвестора, який буде зацікавлений в концесійному підході.

Нагадаємо, що на даний момент максимальна швидкість поїздів УЗ “Інтерсіті” становить приблизно 140-160 км/год.

Источник: uprom.info

Новости портала «Весь Харьков»