Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб

АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 12 травня, відкриває на окремі рейси попередній продаж квитків на 20 діб.

Як передає Укрінформ, про це Укрзалізниця повідомляє у Фейсбуці.

"Стабільно продовжуємо рух і збільшуємо глибину продажів залізничних квитків! Вже з 12 травня відкрито попередній продаж на 20 діб", - ідеться у повідомленні.

Квитки можна буде придбати на такі рейси: №7/8 Київ – Чернівці, №29/30 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Львів, №43/44 Івано-Франківськ – Київ, №91/92 Львів – Київ, №97/98 Ковель – Київ, №749/750 Київ – Івано-Франківськ, №779/780 Суми – Київ, №139/140 Київ – Кам’янець Подільський, №145/146 Львів – Ужгород, №769/770 Київ – Кам’янець-Подільський, №757/758 Київ – Могилів-Подільський, №789/790 Кропивницький – Київ, №791/792 Кременчук – Київ.

"Квитки вже чекають на booking.uz.gov.ua та – трошки дешевше – у чат-боті", - наголосили в Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця запустила додатковий потяг вузькоколійкою між Вінницькою та Кіровоградською областями за найдовшим маршрутом Гайворон – Рудниця.

Источник: ukrinform.ua

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