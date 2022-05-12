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Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб

Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб

АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 12 травня, відкриває на окремі рейси попередній продаж квитків на 20 діб.

Як передає Укрінформ, про це Укрзалізниця повідомляє у Фейсбуці.

"Стабільно продовжуємо рух і збільшуємо глибину продажів залізничних квитків! Вже з 12 травня відкрито попередній продаж на 20 діб", - ідеться у повідомленні.

Квитки можна буде придбати на такі рейси: №7/8 Київ – Чернівці, №29/30 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Львів, №43/44 Івано-Франківськ – Київ, №91/92 Львів – Київ, №97/98 Ковель – Київ, №749/750 Київ – Івано-Франківськ, №779/780 Суми – Київ, №139/140 Київ – Кам’янець Подільський, №145/146 Львів – Ужгород, №769/770 Київ – Кам’янець-Подільський, №757/758 Київ – Могилів-Подільський, №789/790 Кропивницький – Київ, №791/792 Кременчук – Київ.

"Квитки вже чекають на booking.uz.gov.ua та – трошки дешевше – у чат-боті", - наголосили в Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця запустила додатковий потяг вузькоколійкою між Вінницькою та Кіровоградською областями за найдовшим маршрутом Гайворон – Рудниця.

Источник: ukrinform.ua

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