Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 70

Укрзалізниця відновила продаж квитків через Приват24

Укрзалізниця відновила продаж квитків через Приват24

Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші канали продажу ПриватБанку.

Про це повідомила прес-служба ПриватБанку, передає Укрінформ.

"Купувати квитки на потяг знову можна онлайн у Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, з 19 квітня ПриватБанк почав виплати відшкодувань вкладникам без їх особистої присутності в установі банку (online).

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оккупанты продолжают «искать виновных» в неудачах Черноморского флота
Сегодня 08:41    88
Зеленський хоче від партнерів України рішень щодо обмеження зв’язків Росії зі світом
Сегодня 08:32    69
Примусова мобілізація в окупованому Криму: Денісова повідомила нові факти
Сегодня 08:23    98
Розгром під Білогорівкою породжує в росії відчуття катастрофи - NYT
Сегодня 08:14    116
10 хороших новин 15 травня
Сегодня 07:56    126
Новости из США. Суббота-воскресенье, 14-15 мая 2022
Сегодня 07:46    117
Уряд підвищив граничну ціну на бензин та зменшив на дизпальне
Сегодня 07:38    106
У Харкові мати загиблого розвідника здає кров для поранених
Сегодня 07:30    102
«Nicht kapitulieren»: как путинский фашизм приближается к своему 1945 году
Сегодня 07:21    123
російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні заборонені види озброєння (АУДІО)
Сегодня 07:12    92
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 