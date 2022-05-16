Укрзалізниця відновила продаж квитків через Приват24

Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші канали продажу ПриватБанку.

Про це повідомила прес-служба ПриватБанку, передає Укрінформ.

"Купувати квитки на потяг знову можна онлайн у Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, з 19 квітня ПриватБанк почав виплати відшкодувань вкладникам без їх особистої присутності в установі банку (online).

Источник: ukrinform.ua

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