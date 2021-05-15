Укрзалізниця відновлює перші міжнародні залізничні маршрути до Угорщини та Австрії вже з 1 червня

У зв’язку із поліпшенням епідеміологічної ситуації, викликаної пандемією COVID-19, за сприяння залізничних адміністрацій Угорщини та Австрії узгоджено відновлення перших міжнародних залізничних маршрутів із зазначеними країнами вже з 1 червня.

Відтак, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на пасажирські поїзди прикордонного сполучення за напрямком Чоп-Захонь (Угорщина) та на 2 безпересадкові вагони за маршрутом Київ-Відень (Австрія).

Поїзди сполученням Чоп-Захонь курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь. А два безпересадкові вагони за маршрутом Київ-Відень щоденно відправлятимуться з Києва з 1 червня та у зворотному напрямку із Відня з 2 червня.

Слідкуйте за інформацією щодо умов в’їзду та діючих обмежень на території іноземних держав на сайті МЗС і відповідних посольств та подорожуйте безпечно. Контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів буде посилено.

Источник: kmu.gov.ua

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