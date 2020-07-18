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“Укрзалізниця” возобновила работу двух электричек в Харьковской области
“Укрзалізниця” возобновила курсирование еще двух пригородных поездов в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе АО “Укрзалізниця”.
Так, курсируют следующие поезда:
№7057 Лозовая – Константиновка, отправление из Лозовой в 12:02, прибытие в Константиновку – в 16:22;
№6333 Лозовая – Павлоград-1, отправление из Лозовой в 15:15, прибытие в Павлоград – в 16:50.
Источник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
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