Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 121

“Укрзалізниця” возобновила работу двух электричек в Харьковской области

“Укрзалізниця” возобновила работу двух электричек в Харьковской области

“Укрзалізниця” возобновила курсирование еще двух пригородных поездов в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе АО “Укрзалізниця”.

Так, курсируют следующие поезда:

№7057 Лозовая – Константиновка, отправление из Лозовой в 12:02, прибытие в Константиновку – в 16:22;

№6333 Лозовая – Павлоград-1, отправление из Лозовой в 15:15, прибытие в Павлоград – в 16:50.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В аэропорту откроют центр тестирования на коронавирус
Сегодня 08:38    109
У Харкові перевірили, чи працюють клуби та ресторани після 23:00 (ВІДЕО)
Сегодня 08:05    91
Харьковчане выкапывают цветы с городских клумб (ФОТО)
Сегодня 07:33    310
Чи буде мед-2020: у Харківській області масово гинуть бджоли (ВІДЕО)
Сегодня 07:02    174
На Харківщині залишиться сім районів — остаточне рішення Верховної Ради
Сегодня 06:41    323
Коронавирус в Харькове: статистика на 18 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:20    272
В Харькове пенсионер распространял по библиотекам запрещенную литературу
17.07.2020 08:33    298
За время карантина харьковчане сократили задолженность за газ
17.07.2020 08:15    119
Чому у водоймах Харківщини гине риба, встановлюватимуть у лабораторії (ВІДЕО)
17.07.2020 07:47    216
Харьковский полумарафон перенесен на март 2021 года
17.07.2020 07:29    110
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 