“Укрзалізниця” возобновила работу двух электричек в Харьковской области

“Укрзалізниця” возобновила курсирование еще двух пригородных поездов в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе АО “Укрзалізниця”.

Так, курсируют следующие поезда:

№7057 Лозовая – Константиновка, отправление из Лозовой в 12:02, прибытие в Константиновку – в 16:22;

№6333 Лозовая – Павлоград-1, отправление из Лозовой в 15:15, прибытие в Павлоград – в 16:50.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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