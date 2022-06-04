Укрзалізниця запускає потяг між Запоріжжям і польським Перемишлем

З огляду на масове повернення українців із закордону Укрзалізниця призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль - Запоріжжя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці у Телеграмі.

Зазначається, що перший рейс із Запоріжжя до Перемишля відбудеться 11 червня. Поїзд вирушатиме з Перемишля о 16:00, зупинятиметься у Дніпрі о 13:26 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51.

Відправлення потяга із Запоріжжя - о 15:30, зупинка у Дніпрі о 17:33, прибуття до Перемишля о 12:50.

Маршрут проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Т. Шевченка, Знам’янку, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро.

Як повідомлялося, Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн ЄС заявило, що від початку повномасштабної війни з України на територію Євросоюзу виїхали 5,3 мільйона українців. З них 2,3 мільйона уже повернулися на батьківщину.

Источник: ukrinform.ua

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