25.05.2026 14:41
Просмотров: 202
Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку
Через вплив бойових дій та з технічних причин низка поїздів відхиляється від графіка.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Станом на 14:40 затримуються:
№21/22Харків-Пас. → Львів+1:59
№1/2Харків-Пас. → Ворохта+1:23
№123/124Харків-Пас. → Чернівці+1:16
№45/46Харків-Пас. → Ужгород+0:32
№63/64Харків-Пас. → Пшемисль Головний+0:21
№123/124Чернівці → Харків-Пас.+0:40
«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.