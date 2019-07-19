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Улица Семинарская будет закрыта в понедельник

Улица Семинарская будет закрыта в понедельник

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, движение транспорта по ул. Семинарской, на участке от ул. Плановой до ул. Полтавский Шлях, будет ограничено с 8:00 до 18:00 в понедельник, 22 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Семинарской.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:30 до 17:30 22 июля по улице будет запрещено движение троллейбусов. В связи с этим троллейбус №11 будет курсировать так:

- пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская – ул. Новый Быт.

Агентство Телевидения Новости

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