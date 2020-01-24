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Улицу Астрономическую из-за ремонта канализации перекрыли для транспорта

Улицу Астрономическую из-за ремонта канализации перекрыли для транспорта

Движение транспорта по ул. Астрономической, на участке от ул. Академика Проскуры до пер. Астрономического, будет запрещено до 28 февраля, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на канализационной сети по ул. Астрономической в ​​районе дома №7.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по пр. Жуковского.

При этом отмечается, что пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

На время работ автобусы №33э, 247э, 278 также будут объезжать по пр. Жуковского: - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – разворотный круг «Проспект Жуковского».

 

Агентство Телевидения Новости

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