Транспорт
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03.11.2019 21:15
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Улицу Дмитриевскую на две недели перекроют для транспорта

Улицу Дмитриевскую на две недели перекроют для транспорта

С 8:00 4 ноября до 20:00 16 ноября движение транспорта по ул. Дмитриевской на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.

Как отмечается, при этом проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям будет обеспечен.

Агентство Телевидения Новости

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