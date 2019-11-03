Улицу Дмитриевскую на две недели перекроют для транспорта

С 8:00 4 ноября до 20:00 16 ноября движение транспорта по ул. Дмитриевской на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.

Как отмечается, при этом проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям будет обеспечен.

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