Улицу Морозова перекроют: как объехать

Движение транспорта по улице Морозова на участке от ул. Дизельной до ул. Плехановской будет запрещено 27 октября, с 09.00 до 15.00. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением работ по кронированию деревьев в парке Машиностроителей.

Движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Напомним, в Харькове из-за футбольного матча перекроют улицы и закроют станции метро. Так, движение транспорта в пер. Власовском, на ул. Храмова, а также по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской, будет запрещено с 17:00 до 21:30 28 октября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК "Металлист" (Харьков) – ФК "Колос" (Ковалевка).

На этот период маршрут автобуса №260 изменится следующим образом: железнодорожная станция "Основа" - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - пер. Тарасовский - ул. Тарасовская - пер. Старомосковский - ул. Броненосца "Потемкин" - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская - железнодорожная станция "Основа".

На время проведения матча станции метро "Спортивная" и "Метростроителей" будут закрыты на вход/выход пассажиров.

Кроме того, до конца октября будет закрыта улица на ХТЗ. Движение транспорта по улице Михаила Водяного на участке от ул. ХТЗ до просп. Индустриального будет запрещено до 31 октября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с продолжением ремонта канализационной сети.

На период ремонта объезжать закрытый участок можно будет по улицам Франтишка Крала, Молодежной, Луи Пастера и другим прилегающим.

Улицу Михаила Водяного частично закрыли для проезда транспорта еще в прошлом году. Ранее планировалось, что движение восстановят в сентябре.

Источник: sq.com.ua

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