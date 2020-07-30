Уряд підтримав реалізацію експериментального проєкту з впровадження е-квитка на транспорті, - Владислав Криклій

29 липня на своєму засіданні Уряд схвалив розроблений Міністерством інфраструктури проєкт постанови КМУ, який передбачає реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження послуги з оформлення єдиного е-квитка на Транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua. Це сприятиме наданню зручних та сучасних цифрових послуг для населення у різних видах транспорту в одному місці при плануванні подорожі.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Сучасний транспорт має бути максимально простим, комфортним та зручним для кожного. Можливість придбання е-квитків у різних галузях транспорту роблять сервіс для пасажира простішим у використанні, а саму послугу швидшою в оформленні. Наша амбітна мета – об’єднати всі види транспорту одним електронним квитком. Щоб всі послуги при плануванні подорожі можна було отримати в одному місці, зручно та швидко. Експериментальний проєкт з впровадження е-квитка починаємо у столиці із єдиного е-квитка на залізницю та метро. Вдячний колегам-урядовцям за підтримку цієї ініціативи”, - зазначив очільник Міністерства.

Впровадженням експериментального проєкту займатиметься ДП “Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки” у співпраці з АТ “Укрзалізниця” та авіакомпанією SkyUp. Відповідно до схваленої Урядом постанови, пропонується затвердити Порядок реалізації проєкту та встановити термін його реалізації до 30 червня 2021 року.

Источник: mtu.gov.ua

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