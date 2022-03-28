Уряд спростив процедуру підготовки водіїв в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану.

Про це інформує МВС із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп‘ятого.

За його словами, від водіїв більше не вимагатимуть:

медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом при заміні, втраті або викраденні посвідчення водія;

здачі іспитів з практичного керування на майданчиках, що запобігає уникненню скупчень людей та техніки в одному місці;

скорочення термінів підготовки водіїв вантажних авто (категорія С1, С) за рахунок збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5, та відміну теоретичного іспиту для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають відповідний досвід керування більш ніж 3 роки;

погодження автошколами з ГСЦ МВС програм підготовки водіїв вантажних автомобілів;

"Відтермінування до закінчення дії правого режиму воєнного стану – обов’язок автошкіл на внесення змін до типових програм, яка раніше була запланована на квітень", – додали в МВС.

Що відомо

21 березня Кабінет Міністрів спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування, щоб пришвидшити їх ввезення в Україну в умовах воєнного стану.

22 березня Кабмін оприлюднив постанову, відповідно до якої період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

23 березня уряд спростив процедуру ввезення в Україну будівельної продукції, яка виготовляється в країнах ЄС.

Источник: suspilne.media

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