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Уряд спростив процедуру підготовки водіїв в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану.

Уряд спростив процедуру підготовки водіїв в умовах воєнного стану

Про це інформує МВС із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп‘ятого.

За його словами, від водіїв більше не вимагатимуть:

  •     медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом при заміні, втраті або викраденні посвідчення водія;
  •     здачі іспитів з практичного керування на майданчиках, що запобігає уникненню скупчень людей та техніки в одному місці;
  •     скорочення термінів підготовки водіїв вантажних авто (категорія С1, С) за рахунок збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5, та відміну теоретичного іспиту для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають відповідний досвід керування більш ніж 3 роки;
  •     погодження автошколами з ГСЦ МВС програм підготовки водіїв вантажних автомобілів;

"Відтермінування до закінчення дії правого режиму воєнного стану – обов’язок автошкіл на внесення змін до типових програм, яка раніше була запланована на квітень", – додали в МВС.

Що відомо

  •     21 березня Кабінет Міністрів спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування, щоб пришвидшити їх ввезення в Україну в умовах воєнного стану.
  •     22 березня Кабмін оприлюднив постанову, відповідно до якої період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.
  •     23 березня уряд спростив процедуру ввезення в Україну будівельної продукції, яка виготовляється в країнах ЄС.

Источник: suspilne.media

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