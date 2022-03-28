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Уряд спростив процедуру підготовки водіїв в умовах воєнного стану
Кабінет міністрів спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану.
Про це інформує МВС із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп‘ятого.
За його словами, від водіїв більше не вимагатимуть:
- медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом при заміні, втраті або викраденні посвідчення водія;
- здачі іспитів з практичного керування на майданчиках, що запобігає уникненню скупчень людей та техніки в одному місці;
- скорочення термінів підготовки водіїв вантажних авто (категорія С1, С) за рахунок збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5, та відміну теоретичного іспиту для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають відповідний досвід керування більш ніж 3 роки;
- погодження автошколами з ГСЦ МВС програм підготовки водіїв вантажних автомобілів;
"Відтермінування до закінчення дії правого режиму воєнного стану – обов’язок автошкіл на внесення змін до типових програм, яка раніше була запланована на квітень", – додали в МВС.
Що відомо
- 21 березня Кабінет Міністрів спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування, щоб пришвидшити їх ввезення в Україну в умовах воєнного стану.
- 22 березня Кабмін оприлюднив постанову, відповідно до якої період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.
- 23 березня уряд спростив процедуру ввезення в Україну будівельної продукції, яка виготовляється в країнах ЄС.
Источник: suspilne.media
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