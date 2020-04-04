Уряд збільшив ліміт на перевезення пасажирів у транспорті

Кабінет міністрів на час карантину в Україні пом'якшив раніше введені обмеження щодо пасажирських перевезень у громадському транспорті: ліміт збільшили до кількості сидячих місць

Про це повідомляє Урядовий портал.

Повідомляється, що працівників установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, найважливіші держпослуги, енергозабезпечення і т. д. дозволяється перевозити в межах кількості сидячих місць.

У той же час вимоги щодо наявності респіраторів або захисних масок у водіїв і пасажирів зберігаються. Крім того, повинні дотримуватися санітарні заходи в міському електричному (трамвай, тролейбус) та на автомобільному транспорті, який здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Нагадаємо, з початку карантину в Україні дозволялося перевозити не більше 10 пасажирів у громадському транспорті, проте пізніше Кабмін дозволив перевозити не більше від половини сидячих місць.

Источник: espreso.tv

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