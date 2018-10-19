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УЗ начала внедрять в вагоны отдельное регулирование температуры воздуха в купе (ФОТО)

Старые отремонтированные вагоны УЗ будут окрашены в цвет "белой устрицы".

"Укрзализныця" будет окрашивать старые пассажирские вагоны, которые пройдут капитально-восстановительный ремонт, в новую ливрею, она будет похожа на стиль поезда "Четыре столицы". Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

"Тестируем новую ливрею для пассажирских вагонов. Так будем их красить после капитально-восстановительного ремонта и те, которые уже строят для железной дороги на заводах", - отметил Кравцов в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографией.

УЗ начала внедрять в вагоны отдельное регулирование температуры воздуха в купе (ФОТО)

Он отметил, что для пассажиров это также будет своеобразным маркером - такие вагоны будут видны сразу.

"Новое качество путешествий, которое мы шаг за шагом внедряем - это не только покраска в корпоративные цвета. Этот вагон первый, где в каждом купе есть индивидуальное регулирование температуры воздуха. Будем такое практиковать и дальше", - написал Кравцов.

УЗ начала внедрять в вагоны отдельное регулирование температуры воздуха в купе (ФОТО)

По его словам, с начала года УЗ собственными силами отремонтировала 46 пассажирских вагонов. При этом в прошлом году за этот период лишь 2 вагона прошли капитально-восстановительный ремонт.

УЗ начала внедрять в вагоны отдельное регулирование температуры воздуха в купе (ФОТО)

"План до декабря 2018 - восстановить еще 53. А через несколько месяцев ожидаем пополнение парка первыми новыми вагонами производства Крюковского завода", - заявил Кравцов.

Напомним, в июле Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер на поставку "Укрзализныце" 54 пассажирских вагонов до 1 июля 2019 года.

В январе-мае УЗ потратила 329 млн гривен на ремонт 40 пассажирских вагонов.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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