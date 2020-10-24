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УЗ возобновит продажу билетов из большинства закрытых станций, несмотря на "красную зону"

УЗ возобновит продажу билетов из большинства закрытых станций, несмотря на красную зону

"Укрзалізниця" решила возобновить продажу билетов из станций в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Сумах, которую ранее запретили из-за попадания регионов в "красную зону". Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Сообщение будет восстановлено с 00:01 26 октября из станций Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

Направления, на которые будет восстановлено продажу билетов:

№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев - Черновцы

№ 12/11 Киев - Львов;

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 72/71 Запорожье - Киев;

№ 76/75 Кривой Рог - Киев;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев;

№ 136/135 Одесса - Черновцы

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 702/701 Львов - Черновцы

№ 715/716 Киев - Львов;

№ 732/731 Киев - Запорожье;

№ 734/733 Киев - Покровск;

№ 738/737 Киев - Запорожье;

№ 739/740 Киев -Кривой Рог

№ 743/744 Киев - Львов;

№ 749/750 Киев Ивано-Франковск;

№ 766/765 Киев - Херсон;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий - Киев;

№ 779/780 Сумы - Киев - Винница;

№ 782/781 Черкассы - Киев

С 26 октября также будет закрыта продажа билетов со станции Подольск:

№ 106/105 Киев - Одесса;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№136/135 Одесса - Черновцы

№ 146/145 Киев - Измаил;

"К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станцию ​​Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - сообщили в УЗ.

Агентство Телевидения Новости

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