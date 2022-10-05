З 5 жовтня скасовуються деякі приміські поїзди

З 5 жовтня скасовуються приміські поїзди:

◾️№ 7001 «Харків-Пасажирський – Лозова»;

◾️№ 7632 «Лозова – Краснопавлiвка»;

◾️№ 6511 «Харків-Пасажирський – Лозова»;

◾️№ 6522 «Лозова – Харків-Пасажирський»;

◾️№ 6414 «Краснопавлiвка – Харків-Пасажирський»,

◾️№ 6689 «Харків-Пасажирський – Красноград»;

◾️№6696 «Красноград–Харків – Пасажирський».

Такожз 4 жовтня поїзди, що курсують до/з Чугуєва та Занків відправлятимуться та прибуватимуть на станцію «Харків-Левада», замість станції «Харків-Пасажирський».

Джерело: https://t.me/c/1578682544/19080

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