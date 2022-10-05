Сегодня 08:38
Просмотров: 124
З 5 жовтня скасовуються деякі приміські поїзди
З 5 жовтня скасовуються приміські поїзди:
◾️№ 7001 «Харків-Пасажирський – Лозова»;
◾️№ 7632 «Лозова – Краснопавлiвка»;
◾️№ 6511 «Харків-Пасажирський – Лозова»;
◾️№ 6522 «Лозова – Харків-Пасажирський»;
◾️№ 6414 «Краснопавлiвка – Харків-Пасажирський»,
◾️№ 6689 «Харків-Пасажирський – Красноград»;
◾️№6696 «Красноград–Харків – Пасажирський».
Такожз 4 жовтня поїзди, що курсують до/з Чугуєва та Занків відправлятимуться та прибуватимуть на станцію «Харків-Левада», замість станції «Харків-Пасажирський».
Джерело: https://t.me/c/1578682544/19080