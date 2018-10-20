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З Харкова запустять нові рейси до Італії (ВІДЕО)

З Харкова запустять нові рейси до Італії (ВІДЕО)

Авіакомпанія Ernest Airlines запускає з березня 2019 року регулярні рейси з Харкова в Рим і Мілан.

Італія стане ближче до харків’ян. На місцевий авіаринок заходить компанія Ernest Airlines, яка буде здійснювати рейси в Рим та Мілан. Президент італійської авіакомпанії зустрівся з головою облдержадміністрації. Обговорювали початок перельотів вже з березня наступного року.

Шаді Ель Таннір, президент авіакомпанії Ernest Airlines

Харьков мы изучили и поняли, что Харькову необходимы прямые рейсы. Италия является одним из излюбленных маршрутов и одним из излюбленных направлений, в которые желают поехать жители Харькова.

За словами президента авіакомпанії, квитки за двома напрямками можна буде придбати вже з наступного тижня. Рейси будуть здійснюватися щочетверга, п’ятниці і неділі. Відправлення – о другій половині дня. Це дасть змогу туристам проводити в іншій країні повних три доби, каже Шаді Ель Таннір. Вартість квитка в один бік – від 45 євро.

Юлія Світлична, голова ХОДА

Розширюємо напрямки на авіарейси із Харкова. Пасажиропотік цього року планується на 20% більше, ніж торік і на 60% більше, аніж 2013 року.

Источник: objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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