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За добу інспектори Укртрансбезпеки нарахували майже 1 млн грн плати за перевантаження, - Владислав Криклій

За добу інспектори Укртрансбезпеки нарахували майже 1 млн грн плати за перевантаження, - Владислав Криклій

За одну добу інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено ще 6800 вантажівок, складено 137 актів порушень габаритно-вагового контролю та нараховано майже 1 млн грн плати за перевантаження. Це на 24% більше коштів у порівнянні з попередньою добою. Такою статистикою поділився Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

До роботи залучено 33 пункти ГВК, з них в цілодобовому режимі працює 16. Всього охоплено 41 локацію.

ТОП-5 найбільших порушників габаритно-вагових норм за останню добу:

1. Столичне шосе у Києві – авто МАN ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» з перевантаженням на 54%. Загальна вага транспортного засобу склала 61,86 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 6 240,00 євро.

2. На автодорозі Т-0403 – авто Mercedes-Вenz Actros 2541 (перевізник – Білоус О.В.) з перевантаженням на 52%. Загальна вага транспортного засобу склала 60,61 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 162,75 євро.

3. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes-Benz Actros 1844LS ТОВ «СПМК-17» з перевантаженням на 24%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,485 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 710,52 євро.

4. На автодорозі Н-08 – авто MAN (перевізник – Рак В.В.) з перевантаженням на 23%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,4 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 3025,44 євро.

5. На автодорозі Н-24 – авто Mercedes Аctros 2641 ТОВ «СПМК-17» з перевантаженням на 20%. Загальна вага транспортного засобу склала 48,15 т при допустимій нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 386,88 євро.

Источник: mtu.gov.ua

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