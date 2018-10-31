Зачем нужна и как устроена система ночного видения

На Западе подобные устройства объединены в группу Automotive Night Vision, чтобы не путать с игрушками для военных.

Существует два основных вида автомобильных систем - пассивная и активная. Активная отличается наличием источника инфракрасного излучения, подвечивающего объекты на дороге - это позволяет “видеть” на расстояние до 200 метров и обеспечивает изображение с камер в высоком разрешении. Пассивные обходится одними только инфрарасными камерами и способны обнаруживать контрастные объекты - например, живых существ на проезжей части.

В одной из наиболее совершенных систем Mercedes Night Vision Assist Plus используются активные инфракрасные камеры в фарах головного света и еще одна камера под лобовым стеклом. Последняя используется для определения времени суток и обнаружения автомобилей, инфракрасные формируют изображение, которое затем обрабатывается вычислительным блоком и выводится на экран перед водителем. Задача специального алгоритма - распознать пешеходов на проезжей части, предупредить водителя и самих пешеходов - короткими световыми сигналами в их сторону. Система предупреждения работает на расстоянии до 80 метров.

По схожему принципу работает технология BMW Dynamic Light Spot, однако в баварских автомобилях электроника распознает живых существ не только на дороге, но и на обочине. Обнаруженная жизнь подсвечивается на экране желтым и предупреждается о появлении автомобиля направленным световым лучом. Впервые автомобильное ночное видение появилось в 2000 году на Cadillac DeVille, а в Европе - на Mercedes S-класса W221.

Как правило, в названиях опций используется словосочетание Night Vision - лишь Toyota в качестве исключения назвала свое устройство Night View. Смысл, впрочем, не меняется.

Источник: auto.ria.com

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