Закрытое движение по Харькову

По улице Скрипника несколько дней ограничено движение

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 18:00 31 марта до 18:00 1 апреля

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением мероприятий в Центре культуры Киевского района.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц, Сумской.

Напомним, движение по ул. Скрипника запрещено сегодня, 29 марта, с 7:00 до 18:00.

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На улицах Тобольской и Александры Беловой запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Тобольской, на участке от пр. Науки до ул. Есенина, будет запрещено с 8:00 до 15:00 30 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

По этой же причине с 8:00 до 15:00 30 марта будет запрещено движение транспорта по ул. Александры Беловой, на участке от ул. Тобольской до ул. 23 Августа.

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На Купеческом мосту движение транспорта будет ограничено еще три месяца

Движение транспорта по Купеческому мосту - на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной - будет ограничено до 1 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта моста.

Напомним, на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления. Ранее предполагалось, что движение на этом участке возобновится 1 апреля.

По материалам: city.kharkov.ua

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