Закрытые для проезда улицы Харькова

Движение транспорта по пр. Александровскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Высоковольтной, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 по 29 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части проспекта.

В это время движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.

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Движение транспорта по ул. Раевской, в районе перекрестка с ул. Николая Манойло, ограничено до 27 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе низкого давления. В это время движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.

В то же время до 27 мая запрещено движение транспорта по ул. Николая Манойло через перекресток с ул. Раевской. Объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам: Каринской, Шаляпина и др.

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Движение транспорта по ул. Военной, в районе дома №33, будет ограничено до 20:00 25 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на сети водоотведения.

Пропуск транспорта обеспечено по свободной от выполнения работ полосе.

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Движение транспорта по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Чеботарской до ул. Большой Панасовской, будет запрещено с 10:00 до 11:00 23 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с демонтажом нежилого здания.

На этот период объезд закрытого участка будет организован следующим образом: - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская.

Также будет запрещен выезд транспорта с ул. Чеботарской на ул. Евгения Котляра при движении в сторону ул. Полтавский Шлях.

В связи с этим, с 10:00 до 11:00 23 мая автобусы №238э, 250э, 277э, 278э, 282э, 302э и 303э будут объезжать закрытый участок следующим образом: - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.

Кроме того, с 10:00 до 11:00 23 мая на ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до разворотного круга «Южный вокзал», будет запрещено движение трамваев, в связи с чем они будут ходить следующим образом:

№20: Ивановка - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - пр. Победы;

№1 - не ходит.

Источник: city.kharkov.ua

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