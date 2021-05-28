Закрытые проезды по Харькову на выходных

В субботу в связи с футбольным матчем движение по ряду улиц будет запрещено

Движение транспорта по пл. Свободы, пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской будет запрещено 29 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ФК «Металл» последнего матча под этим названием с ФК «Кривбасс» (Кривой Рог).

Так, движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, будет запрещено с 7:00 до 16:00 29 мая. Движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Также с 7:00 до 16:00 парковка транспорта на проезжей части пл. Конституции, на участке от Бурсацкого спуска до пер. Спартаковского, будет ограничена.

Также в связи с торжественным проездом колонны автомобилей и шествием болельщиков с 15:00 и до окончания мероприятия будет временно приостановлено движение транспорта по такому маршруту движения колонны: - ул. Сумская - пл. Конституции - пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - ул. Молочная - ул. Плехановская - парковка у Южной трибуны стадиона «Металлист».

С 16:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой.

С 15:00 до 16:30 некоторые автобусы будут курсировать следующим образом:

№20э: пл. Конституции (пер. Спартаковский) - ул. Университетская - спуск Соборности - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

№119э: - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: ул. Кооперативная - пер. Плетневский) - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

№202э: - пл. Благовещенская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;

№238э: осуществляет высадку пассажиров на остановке «Переулок Спартаковский» и изменит путь следования: - ул. Университетская - пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборности и далее по маршруту;

№219э (в сторону Гимназической набережной): ул. Университетская - пер. Спартаковский - ул. Университетская и далее по маршруту;

№241э: изменит конечную остановку маршрута и изменит путь следования: ул. Шевченко - ул. Маршала Бажанова - ул. Куликовская - ул. Короленко - пл. Конституции - ул. Короленко и далее по маршруту;

№249э (в сторону пл. Конституции): - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Маломясницкая - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - пр. Московский - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский;

№249э (в сторону пр. Московского): - пер. Спартаковский - ул. Университетская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский и далее по маршруту.

С 16:00 до 20:00 автобусы №68е и 232э будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «ст. метро «Проспект Гагарина».

С 18:45 до 20:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.

Трамвай №8 будет курсировать следующим образом:

в сторону разворотного круга «Ул. Одесская»: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «Ул. Одесская»;

в сторону разворотного круга «602 м/р»: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р».

С 6:00 до 17:00 будет запрещено движение троллейбусов по пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Кроме того, 29 мая не будет работать парковка на пл. Свободы, от ул. Тринклера до ул. Сумской.

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В воскресенье на части площади Свободы будет запрещена парковка

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от спуска Клочковского до ул. Тринклера, будет ограничено с 16:00 до 19:30 30 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в городском саду им. Шевченко шоу-шествия «Парад мечты LIVE», посвященного Международному дню защиты детей.

Также в это время на данном участке будет запрещена парковка транспорта.

Источник: city.kharkov.ua

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