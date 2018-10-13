Закрытые улицы Харькова после выходных

Движение транспорта по ул. Валентиновской, на перекрестке с пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев, с 22:00 15 октября будет запрещено.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на этом перекрестке. Движение возобновится после завершения работ.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

Также с 22:00 15 октября до 25 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», а также движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе.

В это время троллейбус №34 - не ходит.

Трамвай №23 будет курсировать так: 602 м/р - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-восточный».

На время отсутствия электротранспорта будет увеличен выпуск подвижного состава на автобусных маршрутах: №6э, 52э, 204э, 268э, при необходимости - на маршрутах: №17э, 49э, 212э, 215э, 266э, 272э.

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Движение транспорта по бульвару Юрьева, на участке от ул. Василия Мельникова до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 8:00 до 21:00 16 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом бульвара.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Василия Мельникова, пр. Московскому, ул. Харьковских Дивизий.

Источник: city.kharkov.ua

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