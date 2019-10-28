Закрытые улицы, транспорт

Троллейбус №13 два дня будет курсировать по другому маршруту

Движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от разворотного круга «Парк «Зустріч» до пр. Московского, будет запрещено с 9:30 до 14:00 28 и 29 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с омолаживающей и санитарной обрезкой аварийных деревьев по ул. Харьковских Дивизий.

Троллейбус №13 будет курсировать так: ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - б-р Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;

в обратном направлении: парк «Зустріч» - ул. Садовопарковая - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».

-----

По улице Манизера в понедельник будет запрещено движение

Движение транспорта по ул. Манизера, на участке от ул. Пушкинской до пер. Каплуновского, будет запрещено с 8:00 до 13:00 28 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по освещению ул. Манизера.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Пушкинской, ул. Дарвина, ул. Синельникова, Белгородскому спуску и др.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»