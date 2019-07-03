Транспорт
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03.07.2019 19:09
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Завтра на полдня перекроют часть площади Свободы

Завтра на полдня перекроют часть площади Свободы

Завтра, 4 июля, движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумской и  ул. Свободы до Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, будет запрещено с 8:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением на площади мероприятий, посвященных Дню Национальной полиции Украины.

Движение будет организовано по правой стороне площади Свободы на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

 

Агентство Телевидения Новости

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