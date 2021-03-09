Завтра троллейбус №27 на полдня изменит маршрут

Завтра, 10 марта, с 9:30 до 14:30 движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской на участке от разворотного круга «Ул. Новый Быт» до пр. Любови Малой будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.

В это время троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Новобаварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.

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