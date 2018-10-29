Сегодня 18:05
Просмотров: 74
Завтра троллейбус №36 не будет ходить два часа
Движение троллейбусов по пр. Индустриальному, ул. 12 Апреля, бул. Богдана Хмельницкого и пр. Александровскому будет запрещено с 10:00 до 12:00 30 октября.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.
Временные неудобства связаны с ремонтом оборудования тяговой подстанции, которая обеспечивает электропитание троллейбусной линии по пр. Александровскому.
На этот период троллейбус №3 будет курсировать так: ул. Университетская - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;
Троллейбус №36 - не ходит.
Загрузка...