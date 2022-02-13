Завтра водители такси планируют всеукраинскую забастовку

Завтра, 14 февраля, планируется всеукраинская забастовка таксистов. К акции присоединится и Харьков. Как сообщили участники акции, к забастовке присоединятся водители On-Taxi, Любимое, Уклон, 838 и, возможно, таксисты из других служб.

Цель забастовки – донести до управляющих служб такси, что тарифы экономически не обоснованы. В настоящий момент службы такси понижают тарифы, чтобы привлечь больше клиентов, при этом процент, которых водитель должен отдавать службе, повышается. Таким образом, водителям приходится выполнять убыточные заказы.

Как будет проходить акция? Те, кто присоединился к акции, будут игнорировать поступающие от служб заказы. При этом те, кто все же решит в этот день работать, рискует попасть на так называемые «фейковые заказы», которые будут создавать сами же забастовщики.

Главное требование водителей такси – повышение тарифов ведущих служб на 20–30% в связи с увеличением цен на горючее и услуги по обслуживанию автомобилей.

Как сообщили в харьковском профсоюзе таксистов, о готовящейся акции они знают, но организаторами не являются. По словам председателя профсоюза таксистов Харькова Сергея Старцева, со своей стороны их организация поддерживает водителей, но выступает за законодательную базу формирования тарифов с участием самих таксистов.

Агентство Телевидения Новости