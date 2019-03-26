ЗАЗ запустив виробництво нового автобуса

Запорізький автомобілебудівний завод (входить в структуру Української Автомобільної Корпорації) починає виробництво нової модифікації автобуса малого класу ЗАЗ А08.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Запорізького автозаводу.

Український автовиробник, Запорізький автомобілебудівний завод, розширює асортимент продукції, що випускається і починає виробництво нового автобуса малого класу — ЗАЗ А08. Новинка стає логічним продовженням модельного ряду вже впроваджених у виробництві автобусів, серед яких вже є автобус малого класу ЗАЗ А07 і автобус середнього класу ЗАЗ А10. Модель ЗАЗ А08 дозволить в першу чергу задовольнити попит клієнтів на техніку, передбачену для експлуатації на приміських маршрутах, а також буде доступний і в шкільній модифікації.

Новинка побудована на базі шасі Asia Star тоді як конструкція кузова стала результатом власних розробок українського автовиробника. Автобус ЗАЗ А08 оснащується сучасним турбодизельним двигуном виробника силових агрегатів Weichai робочим об’ємом 3 л, потужністю 103/3000 к.с. і обертовим моментом 400 Нм. Двигун, що відповідає екологічному стандарту Євро-5, агрегатується пятиступінчатою ​​КПП. З інших конструктивних характеристик: кермо з гідропідсилювачем, двоконтурна пневматична гальмівна система від Knorr-Bremse / Wabco, ABS і ESP.

Салон нового автобуса, в обробці якого використані антивандальні матеріали, дозволяє з комфортом перевозити 28 пасажирів, а загальна місткість салону становить 43 пасажири. Також в якості стандартного обладнання встановлено автономний обігрівач, а в якості опції доступний кондиціонер салону. Габаритні розміри 7760/2430/2990 (Д/Ш/В) забезпечують комфортну експлуатацію, а колісна база в 3800 мм, в конструкції якої передня і задня вісь обладнані залежними підвісками на двох півелептичних ресорах зі стабілізатором поперечної стійкості та двома амортизаторами забезпечують належний рівень комфорту пасажирам і дозволяють водієві не переживати за якість дорожнього покриття.

З метою вивчення попиту на новинку, новий автобус ЗАЗ А08 буде презентовано в рамках виставки “City Trans Ukraine – 2019” в Києві на території НСК “Олімпійський” (м. Олімпійська) в Холі Чемпіонів 28 і 29 березня і буде реалізовуватися через дилерську мережу “Юніверсал Моторз Груп” по всій території України.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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