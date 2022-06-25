Збив літню жінку – чоловіка судитимуть за ДТП зі смертельними наслідками

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 травня 2021 року мешканець м. Зміїв, керуючи технічно справним автомобілем Dodge Journey, рухався у крайній лівій смузі по вул. Тюрінській в Харкові. Чоловік їхав зі швидкістю 65 км/год, тобто перевищив швидкість, дозволену в населених пунктах.

Наближаючись до пішохідного переходу та побачивши 71-річну жінку, яка переходила дорогу, водій проявив неуважність та не зменшив швидкість, в результаті чого скоїв наїзд на жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Своїми діями водій порушив вимоги п. 12.4, п. 12.3 Правил дорожнього руху України.

Обвинувальний акт направлено до Октябрського районного суду м. Полтава.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости